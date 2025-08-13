晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

9行業勞工放無薪假 擴大適用薪資補貼回溯自8/1

2025/08/13 13:00

勞動部公告，9行業受僱勞工放無薪假，擴大適用薪資補貼回溯自8/1（記者李靚慧攝）勞動部公告，9行業受僱勞工放無薪假，擴大適用薪資補貼回溯自8/1（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，勞動部今（13）日發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版僱用安定措施，適用對象擴及9大產業，回溯自114年8月1日起辦理，薪資差額補貼得與訓練津貼合併領取。

勞動部今日公告8/1起，擴大適用對象為「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」及「其他運輸工具及其零件製造業」等9行業的受僱勞工。辦理期間自114年8月1日至115年1月31日。

勞動部指出，上述9行業受僱勞工（包括全時勞工，或有固定工作日（時）數或時間的部分時間工作勞工），經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理期間內，減班休息起訖期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日之次日起90日內透過台灣就業通線上申辦系統或向勞動部勞動力發展署所屬各分署提出申請，補貼請領月數最長為6個月。

除了擴大適用對象外，也增加補貼額度。依據就業保險促進就業實施辦法第12條規定，現行薪資補貼計算方式為：勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領新臺幣（以下同）8,700元。

為加強保障減班休息勞工穩定就業與生活支持，提升補助額度至薪資差額之70%，每人每月最高可領1萬2100元。另為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，僱用安定措施之薪資補貼可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」之訓練津貼合併請領。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財