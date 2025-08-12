晴時多雲

友通聚焦新成長引擎 鎖定Edge AI五大應用

2025/08/12 15:42

友通指出，公司目前從主板模組到整機階段，皆有能力提供完整運算平台。（資料照）友通指出，公司目前從主板模組到整機階段，皆有能力提供完整運算平台。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通（2397）今在法人說明會中表示，全球市場變化快速，地緣政治、產業波動與關稅調整都在考驗企業的反應速度與韌性。在此背景下，AI 應用仍持續成長，特別是邊緣運算（Edge AI）已從導入討論轉向落地部署，帶動智慧醫療、工廠自動化、智慧交通、國防及能源等高附加價值領域的需求。

友通指出，公司目前從主板模組到整機階段，皆有能力提供完整運算平台，兼具高運算力與高穩定性，並能配合軟體整合。憑藉彈性架構與快速響應能力，從需求確認、設計調整、驗證到交付都能縮短時程，並整合佳世達集團的製造與研發資源，提供端到端解決方案。

在智慧醫療領域，友通著重影像診斷、手術室自動化與行動照護等應用，具備符合 CE、FCC Class B、EN60601 等國際規範的系統整合能力，涵蓋電子與電源設備、抗菌設計、模擬與訊號驗證，並能支援中小量生產與快速交付，累積歐洲、日本等市場經驗。

在ESG與永續發展上，友通引用印度專案案例，透過感測器與 AI 系統於工業場域進行即時偵測與分析，協助客戶預防事故、掌握風險，特別適用於礦場、能源設施與智慧工廠等高需求環境。

智慧交通方面，友通與新加坡AI軟體整合商，戶外強固顯示技術公司合作，推出停車場智能管理方案，整合車牌辨識、自動繳費、雲端數據同步等功能，縮短等候時間並減碳，未來可延伸至無人零售場域。

友通在無人機領域則聚焦商用應用，推出搭載 ORB812 模組的解決方案，具備避障、長距離穩定圖傳與即時邊緣運算，適用於工廠、港口、邊境與基礎設施巡檢，可降低人力成本與風險。

AMR（自主移動機器人）方面，友通除了智慧倉儲、物流等工業場景應用外，也延伸至醫療場域，如手術室與消毒環境的自動化作業，管理層看好市場機會持續擴大。

針對美洲市場，友通規劃強化在地布局，在美國總部建置從業務、專案管理、FAE 技術支援到後段組裝的完整服務，並導入智慧製造與小量多樣彈性生產，協助中小型客戶應對高人力成本與勞動力短缺。

在關稅與匯率挑戰下，公司聚焦兩大方向：一是強化庫存與利息成本控管，透過縮短接單時程與供應鏈協同，維持庫存健康度；二是提升產品差異化與定價權，確保客戶在市場競爭中具備溢價能力。

友通強調，速度、穩定與整合能力是核心競爭力，將持續結合集團資源與合作夥伴，為客戶提供可複製、可規模化的解決方案，成為可靠的成長引擎。

