觀望美通膨數據 新台幣小貶3.3分暫收29.949元

2025/08/12 12:22

觀望美通膨數據，新台幣小貶3.3分，暫收29.949元。（記者陳梅英攝）觀望美通膨數據，新台幣小貶3.3分，暫收29.949元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美中關稅休兵再延長90天，市場反應平淡，投資人關注今晚美國將發布的7月通膨數據，美元小幅反彈下，新台幣兌美元匯率延續前1日偏弱走勢，中午暫時收在29.949元、貶值3.3分，台北外匯經紀公司成交量4.47億美元。

外電報導，美國總統川普簽署命令，對於中國產品輸美關稅寬限期再延長90天，可能已在市場預期中，美四大指數意外收黑，台股隨台積電股價熄火在平盤上下遊走。

新台幣匯價則是以29.95元、貶3.4分開出，一度升抵29.9元、最低下探至29.97元，波動幅度不大，續在29.8元至30元整理區間內。

主要亞幣中，因美元小幅走升，日圓表現偏弱，今早回落至148.43兑1美元，人民離岸價小幅走升，亞幣升貶互見，靜待今晚美國通膨數據。

匯銀人士指出，由於美國近期發布的就業數據不佳，市場對於聯準會9月降息預期升溫，然而，關稅對通膨影響也陸續顯現，7月消費者物價指數年增率2.7%為今年新高，若今晚公布的通膨數據高於預期，投資人對於9月降息押注可能會生變，反之，若數據疲軟，則9月降息機率將大幅升高。

