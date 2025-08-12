晴時多雲

焦點股》南亞科：Q3消費性DDR4合約價暴漲 價量跟著衝

2025/08/12 09:50

南亞科受惠Q3消費性DDR4合約價暴漲，股價飆漲。圖為南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）南亞科受惠Q3消費性DDR4合約價暴漲，股價飆漲。圖為南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）昨發布最新調查指出，今年下半年記憶體DDR4市場持續供不應求，因出現結構性缺貨，預計第3季消費性DDR4合約價將季漲達85%~90%；利多消息帶動供應DDR4的南亞科（2408）今股價開高走高，截至9點31分，股價暫報47.8元，上漲4元、漲幅9.13%，成交量達5.89萬張。

TrendForce指出，供應商優先滿足伺服器需求的DDR4，排擠其他應用的供給，預計第3季消費性DDR4合約價將季漲達85%~90%，低功耗的LPDDR4X合約價約季增38%~43%。

南亞科日前公布7月合併營收為53.52億元，月增31.37%、年增94.95%；累計今年前7月合併營收230.66億元，年增4.05%。南亞科先前預期，第3季不管價格與出貨都會成長，加上產能利用率維持滿載，庫存改善與匯率穩定，有信心毛利率轉正，但獲利將還要持續努力，第4季有機會轉虧為盈。

