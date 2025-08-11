美關稅衝擊中國手工具產業 龔明鑫：台灣可積極進取

行政院秘書長龔明鑫說，以工業的手工具部分，台灣主要的競爭對手是越南和中國，中國的關稅則是55%加3.3%一般性平均關稅，台灣若更努力可以積極進取中國讓出的市場。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅談判，行政院今舉行記者會對外說明。有關衝擊分析與產業支持方案部分，行政院秘書長龔明鑫表示，就工業的手工具部分，台灣主要的競爭對手是越南和中國，越南目前和台灣對美國的暫時性關稅一致；至於中國的關稅則是55%加3.3%一般性平均關稅，台灣若更努力可以積極進取中國讓出的市場。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

有關產業、工業衝擊及政府支持方案，龔明鑫表示，在手工具部分，台灣主要的競爭對手比較不會是韓國和日本，台灣主要是對美國品牌代工套筒和扳手，韓國主要代工噴槍，歐洲、日本基本上是自由品牌，所以不太可能美國品牌因為台灣關稅比較高，就去找韓國、日本或歐洲代工，這是不太可能的事情。

「我們主要競爭對手是越南和中國」，龔明鑫指出，越南和台灣對美國的暫時性關稅，目前來講是一樣的，所以還是在一個立足點的平等來做競爭，至於中國的部分，還沒有談判結果出來的關稅是55%，加上3.3%一般性平均關稅，這對中國的確是產生比較大的影響。

龔明鑫說，如果從數據上來看，4月份中國對美國的出口衰退了25%，5月份衰退34%，6月份衰退16%，所以等於是中國把很多市場讓出來，讓台灣有機會，「如果我們更努力一點，事實上還可以去競爭這些市場，所以在這樣的關稅變動之下，也不一定完全是防守的，可能也可以積極來進取這部分。」

