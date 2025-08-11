晴時多雲

財經 > 證券產業

台灣機械出口成長縮水 公會攤出數據嘆收入降低

2025/08/11 16:19

台灣機械工業同業公會今天表示，國內7月機械出口持續成長。（資料照）台灣機械工業同業公會今天表示，國內7月機械出口持續成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣機械工業同業公會今天表示，國內7月機械出口持續成長，且自今年2月起已連續6個月呈現正成長，以美元計算較去年同期成長13.4%，但若以新台幣計算，年增幅度縮水至1.8%，顯示今年新台幣升值已造成出口實質成長顯著減少，企業實質收入也有所降低。

公會統計，7月機械出口27.93億美元，較去年同期的24.64億美元成長13.4%，以新台幣計算為815.29億元、年增1.8%；今年前7個月的機械出口值累計為177.1億美元、年增6.5%，改以新台幣計價則為5581.69 億元，比去年同期成長 5.1%。

公會觀察，台灣今年前7個月的機械出口值前3 大產品，分別為檢量測設備30.88億美元，占比17.4%，比去年同期成長12.5%；電子設備29.09億美元，占比 16.4%，較去年同期成長 3.8%、工具機11.74 億美元，占比 6.6%，較去年同期減少 6.3%。

關於今年1月至7月台灣前3大機械出口國，分別為美國47.16 億美元，占比 26.6%；中國40.71億美元，占比 23%；日本13.86億美元；占比 7.8%；公會觀察：美中為台灣機械出口的前兩大市場，今年前7個月對中機械出口小幅增長 3.8%，出口金額為40.7億美元；對美出口則增加16.1%，出口金額為47.2億美元。

公會表示，受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，台灣企業5月對美國出口的機械設備金額成長19%，6 月出口成長更高達23.6%，7月出口則成長14.8%。本月7日起，美國陸續對世界各國實施對等關稅，其中對台關稅稅率為20%，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%將使機械產業受到嚴重衝擊。

公會強調，台灣並未與美國有自由貿易協定，以往機械商品銷往美國平均稅率約為5%，而日韓等國機械產品多為零稅率，對等關稅實施後，台灣銷往美國機械產品較日韓等國關稅疊加後實質上將增加約10%，若再加上新台幣升值影響，與日韓等國實質上競爭將產生約 20%的價格落差，將嚴重影響台灣機械出口的國際競爭力。

公會認為，匯率影響程度相較美國對等關稅實施，其影響範圍更為廣大，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，自2021年起至今年7月31日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值4.6%，日幣貶值幅度卻高達46.2%，韓元也貶值達 28.0%，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差完全消失，對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

因此，在台灣對等關稅較日韓等競爭對手國為高的情形下，新台幣匯率是台灣機械出口競爭力的關鍵，公會呼籲政府宜採取相關措施，以妥善維持機械、工具機產業的出口競爭力。

