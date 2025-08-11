恆大後規模最大中國房企！華南城遭香港法院頒令清算

華南城遭香港法院頒令清算。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕又1巨頭遭清算，華南城週一遭香港高等法院頒令清算，成為自中國恆大集團以來，資產規模最大的中國建築商。

根據華南城的年報，截至2024年底，公司負債總額約為港幣609億元（約新台幣2319億元）。

綜合媒體報導，陳琳達法官的裁決是在清算呈請人要求立即清算令之後做出的。華南城向法院請求「最後1次機會」，但陳琳達表示，該公司的重組提案沒有取得重大進展。

清算令表明，儘管中國政府努力支撐陷入困境的行業，但房屋銷售仍然疲軟，短期內不太可能復甦。

報導指出,自 2021 年危機開始以來，香港法院已對中國開發商發出了至少6家公司頒清算令，其中包括1項針對恆大的清算令，鑒於其資產規模和利益相關者數量，恆大的清算是最複雜的清算之一。

華南城的清算也可能面臨挑戰，因為可能難以扣押在岸資產。

彭博資訊分析師 表示，由於該公司的大部分主要子公司都在中國註冊成立，因此，可能沒有多少離岸資產可以清算。

華南城經歷數月談判後，仍未獲得足夠債權人支持其重組方案。今年5月法庭聆訊上，債權人表示，希望華南城最大股東—深圳市政府旗下的特區建發集團在債務談判中發揮更大作用，並特別要求接觸兼任華南城聯席董事長的特區建發集團董事長李文雄。

華南城於香港上市，今早盤中暫停交易，停牌前跌2%，報0.107元，成交僅24萬元，公司暫停交易前市值12.24億元。

