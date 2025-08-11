美財長：關稅談判有望10月底前完成 未來可能調降

美國財政部長貝森特表示，如果貿易失衡狀況改善，美國對其他國家進口商品所徵收的對等關稅，有可能調降。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，如果貿易失衡狀況改善，美國對其他國家進口商品所徵收的對等關稅，有可能調降。至於與尚未達成協議的國家持續談判的進展，貝森特表示，應該在10月底前可以大致完成。

貝森特7日在財政部接受「日本經濟新聞」專訪時表示，從長遠來看，關稅應該就像「一塊正在融化的冰塊」（a melting ice cube）。當天，川普政府啟動新的對等關稅稅率，包括對日本進口商品的稅率從10％上調至15％。

貝森特目前正主導與日本、中國等國的貿易談判。財政部表示，這是他首次接受美國電視網以外媒體的獨家專訪。

據耶魯大學估算，隨著新稅率實施，美國的平均適用關稅率達到18.6％，創下二次世界大戰結束以來最高水準。

貝森特指出，川普政府運用關稅的主要目的，在於「重新平衡」當前經常帳的赤字。截至2024年，美國經常帳赤字達1.18兆美元，為主要國家中規模最大，如此龐大的赤字可能引發金融危機。

然而，貝森特將對等關稅比喻為「融化的冰塊」，暗示未來關稅有望調降，甚至取消。「如果生產回流美國，我們的進口將會減少，因此我們將實現再平衡。」

與中國的貿易談判對華府而言最為關鍵。貝森特說，與中國打交道「很困難」，因為中國是一個非市場經濟體，有不同目標。

貝森特對中國的產能過剩，及其以極低價格向全球出口大量商品，表示高度警惕：「我們認為其中很多生產是低於成本的。這是一種就業計畫。他們有就業目標、生產目標，而非盈利目標。」

川普政府也透過關稅，對俄羅斯施加更大壓力，尤其因烏克蘭戰爭威脅對持續購買俄羅斯石油的印度加徵25％關稅，使總稅率達到50％。

貝森特指出，關稅政策是增加稅收和保護美國產業的手段，川普也將其做為外交談判籌碼，「就像現在，他希望印度停止購買俄羅斯石油一樣。」

