這次不只是訂單！機器狗國際大廠來彰化 找合作夥伴

彰化市長林世賢表示，國際機器狗大廠來彰化尋求合作夥伴。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕看好彰化縣精密機械與五金加工的硬實力，國際機器狗大廠來彰化尋求合作夥伴，希望能夠以共同研發與製作方式，來搶奪未來龐大的機器狗市場。彰化市長林世賢表示，這是產業升級與轉型的大好機會！

彰化市長林世賢表示，國際機器狗大廠來彰化尋求合作夥伴。（林世賢提供）

林世賢指出，台美暫時性關稅還要疊加原關稅，這對傳統產業衝擊非常大，尤其是彰化縣以傳產為主，勢必要面臨轉型的關鍵時刻，以往接單代工的外銷模式，將必須要有突破性的改變，才能因應最新的關稅挑戰。

林世賢強調，國際機器狗大廠來到彰化縣，並不只是要來下代工的訂單，或只是建立關鍵零組件的供應鏈，而是要尋求合作夥伴，也就是一起共同研發、開發與製造生產的合夥關係，並有意整合數家大廠，確立從研發到生產的合作模式，靠著共生共榮來推出最新科技產品，才能在未來龐大的機器狗市場奪得先機。

林世賢指出，未來機器狗的應用層面將會非常廣泛，所蒐集大數據更是AI時代最珍貴的資產，國際大廠看上台灣，看好彰化，就是看到彰化在五金加工、精密機械的實力，加上彰化擁有全國最強大的綠電資源，都是國際大廠有高度意願與彰化廠商合作的最大動能。

