不用去台積也能賺高薪！Costco 工程師年薪最高逾670萬

2025/08/10 21:49

Costco近年來加速推動數位化，招聘技術專業人才。（路透）Costco近年來加速推動數位化，招聘技術專業人才。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco（好市多）近年來加速推動數位化，為了支持不斷變化的業務，該公司正在組建工程師團隊，開出優渥的薪水吸引人才。根據資料，軟體工程師的年薪落在 13 萬美元至 21.5 萬美元（約台幣389萬至643萬）；資料科學家年薪則達 22.5萬美元（約台幣673萬）。

《商業內幕》10日報導，過去40年來，Costco一直採取相對保守的方式開展業務。這對零售商來說很有利，但對於希望在 2025 年保持競爭力的公司來說，強大的數位戰略已不再可有可無。

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在5月財報電話會議上表示，「我們在技術方面不斷取得進步，為會員提供更個性化、更相關的體驗，幫助他們節省時間和金錢。」

報導說，Costco在採用和開發技術以及僱用和培訓工程師方面，仍然遠遠落後於沃爾瑪，但Costco絕對不會袖手旁觀。路透7月曾披露，Costco計劃在印度開設一個全新的技術中心，初期將招聘1000 名員工，這也是Costco首個技術中心。

至於待遇部分，資料科學家年薪達 22.5萬美元；軟體工程師年薪約13 萬美元至 21.5 萬美元；資料工程師年薪約15.5萬美元至 17.65萬美元（約台幣463萬至528萬）；資安分析師年薪16.5萬美元（約台幣493萬）起跳，最高為17.99萬美元（約台幣538萬）。

