2奈米江湖群雄爭霸 外媒揭日本Rapidus具備1條件才有優勢

日本晶片國家隊Rapidus。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，台積電和三星目前正在爭奪誰將率先推出2奈米晶片，緊接在這兩大半導體製造巨頭之後的是日本國家隊Rapidus。專家認為，Rapidus需在2年內實現量產，否則日本將失去競爭優勢。

科技媒體《Wccftech》10日報導，為了推動2奈米製程，Rapidus在去年12月安裝了EUV曝光機，這是大規模生產先進晶片的關鍵設備。今年7月18日首度公開2奈米製程晶片試作樣品，目前看來，它正朝著加入半導體生產巨頭的道路上邁進。

請繼續往下閱讀...

為了幫助Rapidus實現其雄心勃勃的目標，日本政府提供巨大的補助。日本政府除了批准各種政策以幫助 Rapidus 更輕鬆實現目標外，政府還承諾投資 1.7 兆日圓（約台幣3400億）。在 2025 年剩餘時間內，該公司預計將獲得 1000 億日圓（約台幣200億）的資金，這對於實現 2 奈米量產而言是一筆巨款。

然而，即使擁有充足的資源，Rapidus 也始終面臨失敗的風險，日本熊本大學教授、日本半導體及數位產業戰略委員會委員若林秀樹（Hideki Wakabayashi）表示，如果Rapidus計畫失敗，那麼日本的半導體和材料企業將轉移到海外，這可能會削弱日本的優勢。

若林秀樹指出，在其他國家或地區，如果半導體製造商設廠，將為該地區人才進入領先企業鋪平道路，同時也可能讓該國政府獲取與尖端技術相關的敏感資訊。至於 Rapidus 為何選擇在日本以外設廠，可能有幾個因素，包括能夠以更低的成本聘用優秀人才。

若林秀樹認為，那些希望 Rapidus 設廠的國家，可能會提供一些優惠條件，例如修改政策以利於這家半導體製造商。不過，鑑於日本政府在該公司面臨挑戰時給予支持，「我們預期 Rapidus 不會決定離開日本」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法