20％對等關稅須疊加原稅率 陳其邁：高雄引擎零件影響較大

2025/08/09 15:34

陳其邁（中）今天參加旗津風箏節開幕，針對關稅發表看法。（記者李惠洲攝）陳其邁（中）今天參加旗津風箏節開幕，針對關稅發表看法。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國對等關稅7日上路，包括台灣在內多數國家採「疊加」計算方式，台灣實際稅率將超過20%；對此，高雄市長陳其邁今（9日）在旗津受訪說，高雄主要的鋼鐵扣件，是屬於「232條款」範圍，今年3月開始就適用50%，這波影響較大的是引擎零件，他希望政府能有更多支持與補助措施，支持高雄的傳統產業。

陳其邁今天下午參加旗津風箏節開幕時受訪，他指高雄主要是石化與鋼鐵產業，其中鋼鐵產業的扣件是屬於「232條款」範圍，從今年3月開始就適用50%稅率，各國都一樣。除了美國市場，也會連動影響其他市場的競爭，像中國鋼鐵低價傾銷到歐美或東南亞，這樣當然會排擠到台灣螺絲扣件的外銷市場。

陳其邁希望政府能做好因應措施，加強輔導、支持螺絲扣件業；另外在引擎零件部分，高雄產值佔全國外銷的15%至20%，就會適用到疊加的關稅，確實會有比較大影響，希望政府繼續與美方談判。

陳其邁也提到，政府也應考慮美國的再工業化政策，與全球供應鏈重組這兩項因素，應重新進行產業布局，讓台灣在附加關稅的爭議中，一方面保持台灣產業競爭力，同時對策略性產業進行全球布局；希望政府能有更多支持與補助措施，支持高雄的傳統產業。

