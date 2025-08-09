美對等關稅須疊加原稅率 進出口商證實：貿易署4月已說明

台北市進出口公會秘書長黃文榮證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率，之前是10％，8月7日以後改為20％。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20％在7日起生效，然而在野陣營卻砲轟政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。事實上，不只行政院4月4日就清楚說明，美國是用最惠國稅率加上對等關稅稅率。台北市進出口公會秘書長黃文榮也證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上的報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率，之前是10％，8月7日以後改為20％。

黃文榮指出，在美國4月宣布對等關稅開始，包括行政院的說明，以及貿易署提供的懶人包，都清楚告訴業界，若非232條款部分的商品出口美國，就是原稅率加上對等關稅稅率，8月7日以前就是加上10％，之後改為20％，只是不知道20％會持續多久。

黃文榮說明，出口業需要報價，報價時要上傳，都必須清楚當下的稅率與規定。在On board（實際裝船）那天，就要與對方進口商說清楚稅率是多少。所以大家都搶在8月7日以前出貨，爭取原稅率加10％。他期待，政府提出的支持方案可以更為擴大，協助更多業者降低衝擊。

事實上，包括行政院4月4日記者會就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。政務委員楊珍妮政委在簡報的第5頁就完整列出關稅的計算方式。經濟部國貿署在4月16日、8月6日釋出的「美國關稅懶人包」，也都有說明是「原產品關稅+對等關稅」。相關資訊從頭到尾公開透明，從未隱匿過，產業界早都知道對等關稅是疊加上去的。

