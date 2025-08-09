晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對等關稅須疊加原稅率 進出口商證實：貿易署4月已說明

2025/08/09 11:35

台北市進出口公會秘書長黃文榮證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率，之前是10％，8月7日以後改為20％。（資料照）台北市進出口公會秘書長黃文榮證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率，之前是10％，8月7日以後改為20％。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20％在7日起生效，然而在野陣營卻砲轟政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。事實上，不只行政院4月4日就清楚說明，美國是用最惠國稅率加上對等關稅稅率。台北市進出口公會秘書長黃文榮也證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上的報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率，之前是10％，8月7日以後改為20％。

黃文榮指出，在美國4月宣布對等關稅開始，包括行政院的說明，以及貿易署提供的懶人包，都清楚告訴業界，若非232條款部分的商品出口美國，就是原稅率加上對等關稅稅率，8月7日以前就是加上10％，之後改為20％，只是不知道20％會持續多久。

黃文榮說明，出口業需要報價，報價時要上傳，都必須清楚當下的稅率與規定。在On board（實際裝船）那天，就要與對方進口商說清楚稅率是多少。所以大家都搶在8月7日以前出貨，爭取原稅率加10％。他期待，政府提出的支持方案可以更為擴大，協助更多業者降低衝擊。

事實上，包括行政院4月4日記者會就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。政務委員楊珍妮政委在簡報的第5頁就完整列出關稅的計算方式。經濟部國貿署在4月16日、8月6日釋出的「美國關稅懶人包」，也都有說明是「原產品關稅+對等關稅」。相關資訊從頭到尾公開透明，從未隱匿過，產業界早都知道對等關稅是疊加上去的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財