台灣關稅不只20％ 經貿辦證實: 暫時性關稅還要疊加原關稅

2025/08/08 21:02

對於台灣的暫時性關稅20%是否也採疊加方式，行政院經貿辦坦言，絕大多數國家都是採疊加方式，因此在7日新關稅生效後，台灣實際的關稅是20%再加上原關稅。（彭博資料照）對於台灣的暫時性關稅20%是否也採疊加方式，行政院經貿辦坦言，絕大多數國家都是採疊加方式，因此在7日新關稅生效後，台灣實際的關稅是20%再加上原關稅。（彭博資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國先前已公布日本對等關稅稅率為15%，但根據6日公布的最新稅率，美國對日本進口商品將在「原有稅率上再加徵15%關稅」，經緊急溝通後，美方已承諾將溢繳的關稅退還給企業。對於台灣的暫時性關稅20%是否也採疊加方式，行政院經貿辦坦言，絕大多數國家都是採疊加方式，因此在7日新關稅生效後，台灣實際的關稅是20%再加上原關稅。

行政院評估受衝擊業者包含製造業部門的工具機產業、塑膠產業，以及農業部門的蝴蝶蘭、鬼頭刀等。以工具機出口美國過去關稅為0%至6%、平均為4%，因此7日後的新關稅平均為24%；至於塑膠產品原關稅為0%到7%、平均為5%，新關稅平均為25%，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀之前為零關稅，新關稅為20%。

經貿辦指出，根據川普總統美東時間7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件1所列對等關稅稅率，未列於附件1的國家，則為MFN關稅疊加10%的對等關稅。該行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。

經貿辦表示，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率。

而依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，我國關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。

經貿辦重申，我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。

