最惠國稅率＋對等關稅 經濟部：實際稅率可能超過20％

2025/08/08 23:10

經濟部貿易署8日發出聲明，我國暫時性對等關稅為20%，但須在20%之外再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，實際稅率可能超過20%。（路透）經濟部貿易署8日發出聲明，我國暫時性對等關稅為20%，但須在20%之外再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，實際稅率可能超過20%。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國對等關稅自美東時間7日零時上路（台灣時間7日中午12時），由於談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。經濟部貿易署晚間發出聲明，我國暫時性對等關稅為20%，但須在20%之外再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，實際稅率可能超過20%。

經濟部指出，川普行政命令於美東時間7日生效，為利台灣業者瞭解該行政命令內涵，貿易署已於８月５日晚間邀請美國律師舉行「美國對等關稅線上說明會」，計有3000位業者出席。

貿易署表示，台灣暫時性對等關稅為20%，但須在20%之外再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，或何反傾銷或反補貼稅，「實際稅率可能超過20%」。例如我輸美工具機產品原適用稅率 MFN 稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法是一致的。

另外，有關在途貨品，倘在美東時間8月7日凌晨零時1分前裝船，且在最後運輸途中，並於本年10月5日前報關進口，或從保稅倉儲提領報關貨品，其適用稅率為原有10%基準關稅加上MFN等稅率。

貿易署說明，８月５日說明會中，許多出口商詢問美國海關通關實務相關問題，將會在13日晚間７點再加辦一場「美國通關實務說明會」，業者可報名參加。

