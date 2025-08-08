晴時多雲

財經 > 財經政策

財部：今年出口將首破5千億美元 對等關稅影響總出口約1.4％

2025/08/08 18:02

7月出口氣勢如虹，連續3個月創單月新高，財政部估，今年出口總值將首度突破5千億美元。示意圖。（路透）7月出口氣勢如虹，連續3個月創單月新高，財政部估，今年出口總值將首度突破5千億美元。示意圖。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布7月出口566.8億美元、再創歷年單月新高，月增6.3%、年增42%，為15年來最大增幅。財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口氣勢如虹，連續3個月創單月新高，預估8月出口約510億至532億美元、年增17%至22%，今年出口總值將首度突破5千億美元、且貿易出超有機會超過1千億美元，雙雙創下歷年新高。

蔡美娜說明，7月出口年增42%、創15年來最強增速，主要原因有三， 包括：AI及高效能運算商機擴散；科技新品進入鋪貨期；加上美國對等關稅寬限期延長，客戶備貨動能依然強勁。

目前AI相關產品出口沒有弱化，還是「驚驚漲」，沒有看到客戶行為改變，AI商機趨勢確立已是市場普遍看法，對我國出口是大利多，第3季出口應會延續正成長，不會出現負成長，今年出口總值將首度跨越5千億美元，全年出超則有機會首度超過1千億美元，但傳產出口表現較淡，目前不平衝現象不易翻轉。

蔡美娜並指出，前7月對美國出口達935.4億美元、年增53.5%，「最快8月、最慢9月，對美出口可提前改寫歷年紀錄」，且前7月對美出超697億美元已提前刷新歷年紀錄。她表示，我對美中兩大經濟體出口明顯消長，7月對美出口占比升至32.9%、創近35年新高，且美國已連續3個月居我國最大出口市場，對中港出口占比則降至25.4%、創24年半新低。

外界關切對等關稅及半導體關稅對我國出口的影響，蔡美娜表示，目前半導體關稅尚未具象化，評估其影響言之過早，對等關稅比較明確，經濟部計算適用產業占我對美出口約2成，根據行政院委託智庫研究，影響對美出口8.9%至12.2%，若以1成估算，影響單月對美出口約14億美元，影響今年對美出口約70億美元，大概占總出口約1.4%，整體來看影響不是很大，但個別廠商可能影響很大。

