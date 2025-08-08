晴時多雲

財經 > 國際財經

44年新高！日本大企業夏季獎金平均19.7萬

2025/08/08 16:02

日本500人以上大企業今年的夏季獎金平均達97.4萬日圓，創下1981年有紀錄以來新高。（彭博）日本500人以上大企業今年的夏季獎金平均達97.4萬日圓，創下1981年有紀錄以來新高。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》8日報導，日本經濟團體聯合會（經團聯）公布大企業今年夏季獎金的統計結果，工會成員的平均妥協額（協議金額）為97.4萬日圓（約19.7萬台幣），創下有可比數據的1981年以來的新高。

據報導，在今年以前，最高夏季獎金額度是2018年的95.3905萬日圓（約新台幣19.07萬元），今年則達到97.4萬日圓，與去年夏季相比增加3.44％，已連續4年增長。

2025年春季勞資談判（春鬥）中，包括定期加薪和上調基本工資在內的大企業，月薪增幅平均超過5％，此次的夏季獎金即反映這項趨勢。

此外，119家製造業公司的平均妥協額（協議金額）為102.9479萬日圓（約20.85萬台比），增加4.37％。這是有可比數據的1997年以來首次超過100萬日圓。35家非製造業企業的平均妥協額為86.3726萬日圓（約17.5萬台幣），增加3.3％。

經團聯以員工500人以上的大企業為對象實施調查，從可進行統計的22個行業154家企業（約88萬人）的妥協額計算出加權平均結果。

