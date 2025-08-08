晴時多雲

誤會一場！日15％關稅不變 美方同意修正命令、退還溢繳

2025/08/08 09:34

日本關稅稅率與談判結果不符，美方同意修改行政命令，退還溢繳的關稅。（路透資料照）日本關稅稅率與談判結果不符，美方同意修改行政命令，退還溢繳的關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本在7月下旬與美國達成貿易協議，近日卻傳出新關稅上路後，稅率與當初談判的結果不同，引發日方嚴正抗議，目前正在美國進行訪問的日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）週四（7日）表示，經溝通後，美方同意修改總統所頒布的行政命令，溢繳的任何關稅也將退還給企業。

綜合日媒報導，日本政府日前表示，美國將向日本徵收15％的關稅，對於原先稅率低於15％的關稅，統一徵收15％的關稅；原稅率15％以上的商品，不加徵對等關稅。但川普在7月31日簽署的行政命令上，卻明確的指出，這些例外「僅適用於歐盟」，在未獲特殊條款待遇的情況下，日本進口商品將面臨原有關稅額外加上15％的對等關稅。

由於美日並未簽下書面協議，消息傳出後，引發市場一陣騷動。為了再次確認雙方協議內容，赤澤亮正再度赴美，連日在華盛頓與負責關稅談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了會談，並與美財政部長貝森特（Scott Bessent）進行了約30分鐘的通話。

赤澤在會後記者會上表示，美方對於日本未被納入特別條款的適用對象「深感遺憾」，隨後承諾，將在適當時機修正與對等關稅有關的行政命令，由於新關稅已在7日生效，若是有企業已繳交高出協議稅率的關稅，也將採取措施退還溢繳的關稅。

赤澤這趟美國行，也呼籲華府盡速調降汽車關稅，對此，美方回應表示，將隨著這次修改行政命令，同步簽署降低汽車關稅的行政命令。不過，赤澤並未透露美方將採取行動的具體時間，他表示，將由美國決定何時修正行政命令。日本政府知情人士透露，關於退還關稅的申請程序和時限等細節目前都還不清楚。

