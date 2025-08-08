晴時多雲

比亞迪與吉利中國結怨 台灣Volvo躺著中槍

2025/08/08 12:27

中國電動車品牌比亞迪在斯里蘭卡可倫坡的展售中心。（法新社資料照）中國電動車品牌比亞迪在斯里蘭卡可倫坡的展售中心。（法新社資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕台灣Volvo上半年發表自馬來西亞進口小純電跨界休旅EX30，以Volvo最便宜電動休旅為號召，隨即攻上台灣電動車熱銷榜，但近來卻衰被比亞迪攻台話題給拖下水；台灣資深進口車商笑說，Volvo背後最大股東的吉利汽車集團，在中國車市與比亞迪之間就是口水攻訐不斷的「冤家」，吉利理應有些啞巴吃黃連的感覺。

這進口車商高層分析，姑且不論比亞迪轉道泰國進軍台灣，在法規上經濟部等主管機關該如何拆解，代理商一句為何吉利收購的Volvo EX30可來台，比亞迪與賓士合資的騰勢車款為不行？當場就可讓台灣Volvo躺著中槍，而之前轉道進口中製零件來台組裝成的2大品牌「國產車」，絕對也是私下抱怨連連。

他說，從Volvo馬來西亞廠與比亞迪泰國廠的成立時間與背景來看，比亞迪騰勢幾乎可確認是百分之百「洗產地」，且價格偏高的騰勢若只是「先頭部隊」，後頭還有一堆比油車還便宜的流血電車跟著侵台，那對台灣車市絕對是毀滅性的「紅禍」，更別說是比亞迪的電池安全性在中國都飽受質疑，只能自推車險才能掛牌上路等諸多爭議。

這車商分析，Volvo EX30是由馬來西亞廠CKD組裝，而過去EX30僅在中國張家口生產製造，理當有部分「中國血統」，但Volvo早在1996年就設立馬來西亞廠，這可比吉利在2010年從福特手中收購Volvo的時間來要來的早，或許volvo還可以坳一下，但比亞迪就很難了。

他指出，在泰國以當地生產量掛勾進口零關稅等優惠吸引下，比亞迪泰國廠去年中投產，是其東南亞首個海外生產基地，年產能達15萬輛，但泰國整體電動車年銷售僅7萬輛，比亞迪主要目標當然是出口；假如比亞迪真被放行可轉道來台銷售，那不是洗產地什麼才叫洗產地？且去年被經濟部政策卡關的兩家含中成分的國產車，這口氣怎麼吞得下去！

