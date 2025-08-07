川普要陳立武辭職原因曝光 外媒一致解讀：涉中太深

美國總統川普要求英特爾CEO陳立武辭職。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日突然在自家社群平台「Truth Social」發文稱，英特爾CEO陳立武（Lip-Bu Tan）涉及高度利益衝突，應該立刻辭職。儘管川普並未說明陳立武所涉及的利益衝突為何，多家外媒一致解讀，此事與陳立武投資中企所引發的擔憂有關。

《路透》指出，川普點名陳立武辭職之前，美國參議員柯頓 （Tom Cotton） 6日曾致函英特爾董事會主席，詢問英特爾新任執行長陳立武與中國公司的關係，並詢問公司董事會是否知悉英特爾在聘用陳立武之前曾擔任益華電腦（Cadence Design）執行長期間所收的傳票。

請繼續往下閱讀...

路透稱，今年4月調查也發現，陳立武在 2012 年 3 月至 2024 年 12 月期間，投資中國公司，其中包括中國人民解放軍的承包商和供應商。路透還確認多家投資基金和公司，這些基金和公司目前由陳的創投公司-華登與中國政府基金或國有企業共同擁有。這些政府基金主要來自杭州、合肥和無錫等中國科技中心的地方政府。

當時，一位知情人士告訴路透，陳已剝離其在中國實體的持股，但未提供更多細節。但是，路透查閱的中國資料庫顯示，陳仍持有許多投資，因此當時無法確定其剝離的具體狀況。

對於川普突然點名陳立武辭職，CNBC、彭博及金融時報也認為，儘管川普並未在貼文中說明陳立武所涉及的利益衝突為何，但應該與柯頓 （Tom Cotton） 致函英特爾董事會主席，詢問英特爾新任執行長陳立武與中國公司的關係有關。

英特爾股東 Aptus Capital Advisors 的股票和投資組合經理主管 David Wagner 回應稱，儘管許多投資者可能認為川普總統插手太多的利益，但這只是另一個訊號，表明他非常認真試圖讓企業回歸美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法