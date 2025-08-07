晴時多雲

川普4/2宣布對等關稅以來 台股上漲12.7％

2025/08/07 22:15

從4/2至8/7為止，台股漲幅為12.7%。（本報資料照）從4/2至8/7為止，台股漲幅為12.7%。（本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美國總統川普關稅明朗化，被市場視為是股市超級利多，也激勵台股大漲走高；根據統計，台股指數今天（7）收在24003.77點，單日上漲556.41點，漲幅2.37%，是亞洲各國單日漲幅最多；若從4月2日川普對全球宣布對等關稅率以來，加權指數從21298.32點上漲到今日，漲幅約12.7%。

金管會證期局統計，川普4月2日宣布對等關稅後，截至昨（6）日止，國際主要股市普遍都是呈現上漲，多頭明顯站在上風；其中，美國費城半導體指數上漲28.46%，漲幅位居主要國家之冠，至於那斯達克、S&P 500分別漲幅為20.27%、11.89%，另外，道瓊指數上漲4.66%。

在亞股方面，同樣以4/2川普宣布對等關稅以來，截至8/6止為比較標準， 韓國股市漲幅最大為27.63%，日本股市上漲14.19%，台灣上漲10.09%，香港漲幅7.36%，至於新加坡漲幅6.92%；若加入今日（7）漲跌幅後，從4/2至8/7為止，台股這段時間漲幅為12.7%，在亞股表現可以算是「中段班」表現。

