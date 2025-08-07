震撼！川普要求英特爾CEO陳立武下台

川普要求英特爾執行長陳立武下台。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日在「Truth Social」PO文指出，英特爾執行長陳立武涉及高度利益衝突，必須立即辭職，這個問題沒有其他解決方案。受此消息衝擊，英特爾股價盤前重挫逾4%。

英特爾近年遭遇營運逆風，新執行長陳立武上任後，正在大刀闊斧進行改革。未料近日遭美國國會議員質疑與中國的關係。

請繼續往下閱讀...

美國共和黨參議員柯頓（ Tom Cotton）6日致函英特爾董事會主席，詢問英特爾新任執行長陳立武與中國公司的關係，以及最近涉及其前公司益華電腦（Cadence Design）的刑事案件。

柯頓在致英特爾董事長耶里（ Frank Yeary）的信中寫道：對英特爾運營的安全性和完整性及其對美國國家安全的潛在影響表示擔憂，並詢問公司董事會是否知悉英特爾在聘用陳立武之前曾擔任益華電腦（Cadence Design）執行長期間所收的傳票。科頓也詢問英特爾採取哪些措施來解決這些擔憂。

柯頓還詢問英特爾董事會，是否要求陳立武從與中國軍方或中國共產黨有關聯的中國晶片公司撤資，以及陳是否充分披露由於英特爾參與「安全飛地」計劃而與中國公司的其他關係。「安全飛地」計畫是前拜登政府為確保國防微電子產品的安全供應而設計的計畫。

由於英特爾根據該計劃獲得聯邦資助，柯頓在信中質詢耶里有關陳立武披露與投資、專業角色或與中國公司關係的資訊。

對此，英特爾發言人在聲明中表示：「英特爾和陳先生（立武）堅定地致力於維護美國的國家安全，以及我們在美國國防生態系統中扮演的完整性角色。」

此事是否引發川普突然在7日發文要求陳立武下台的原因，尚待進一步觀察。

川普點名英特爾執行長陳立武應該辭職。（圖取自Truth Social）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法