丹娜絲颱風重創 勞動部放寬庇護工場颱風災損補助

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助因丹娜絲颱風受創的庇護工場儘速復原，勞動部公告，庇護工場得向地方政府申請裝潢及設備汰換維修或搬遷費補助，不受3年申請1次的限制，以協助庇護工場穩定營運及保障庇護員工就業。

勞動部指出，庇護工場設備因颱風災損修繕，勞動部將依庇護員工人數補助裝潢及設備汰換維修或搬遷費，6人以下最高補助36萬元；7至12人最高46萬元；13至18人最高56萬元；19至24人最高66萬元；25至30人最高76萬元；31人以上，每增加1人增加補助1萬元，最高補助100萬元。

不過，相關裝潢及設備的汰換維修或搬遷費補助，原規定每3年補助1次，因丹娜絲颱風造成部分縣市地區重創，導致區域內的庇護工場發生農場溫網室嚴重損害、看板毀壞等不同程度災損，勞動部特別公告因颱風天然災害損失復原，將不受每3年補助1次限制，申請補助期間自即日起至114年12月31日止。

