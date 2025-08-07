美宣布半導體關稅100％ PwC：可能帶動台廠供應鏈赴美

美國總統川普宣布半導體關稅，PwC表示，可能帶動台廠相關供應鏈赴美的計畫。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普公布半導體關稅高達100%，但已在美國設廠或承諾將在美國設廠製造，將可豁免於半導體關稅。對此，PwC Taiwan表示，此舉對於計劃於美國增加投資的台積電或輝達、蘋果，不啻為一大利多，也可能帶動台廠相關供應鏈赴美的計畫。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，這次川普除公布預期實施的稅率和豁免條件外，並沒有太多細節，例如先前232條款調查涵蓋範圍的半導體製造設備，及包含筆電、智慧型手機等半導體終端產品是否課稅，均未宣布；此外，對於豁免廠商的投資門檻、關稅如何計算，也有待白宮和美國海關（CBP）發布進一步消息。

李益甄提醒，半導體關稅雖未公布具體開徵時間，但預計近期內就會上路。另，232條款雖然是針對特定產品課徵，理論上對於不同國家會一體適用，不至於影響各國廠商間的競爭力；但日本、韓國先前均曾在貿易協議中向美國爭取半導體、藥品適用最惠國待遇，歐盟的對等關稅也有15%的封頂稅率，美國是否給予個別國家稅率優惠，仍有待密切觀察。

