半導體關稅100％ KPMG：台積電、三星等可豁免 尚有不確定空間

2025/08/07 18:22

KPMG表示，美國半導體關稅豁免標準、課稅產品範圍、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間。（路透資料照）KPMG表示，美國半導體關稅豁免標準、課稅產品範圍、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普表示，將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵100% 的關稅；但若企業已在美國設廠或已承諾未來會在美國生產，則可免除此項關稅；若企業若宣稱要在美國設廠但最終未履行承諾，將「回溯累計」應課的關稅。對此，KPMG安侯建業表示，包括台積電、三星、恩智浦等可不受影響，但目前豁免標準、課稅產品範圍、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商須密切關注。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫說明，除台積電外，其他主要晶片製造國如南韓、日本以及歐盟的半導體企業，部分也早已啟動或宣布美國投資計畫，例如南韓三星（Samsung）已在德州興建先進製程晶圓廠、荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors）已在德州及亞利桑那州設有晶圓廠，可不受加徵100%半導體關稅影響。然而，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅的行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍須密切關注相關規定。

此外，白宮同日宣布因為印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美產品再加徵25%關稅，21天後生效，這將讓印度輸美商品關稅來到50%，對印度的主要出口產品造成重大衝擊，包括紡織品、汽車零件等。近年來印度因其擁有龐大人口紅利及政府積極推動電子製造產業，吸引台商前往投資布局；在美國近期宣布的關稅政策中，電腦與周邊設備、通信設備等目前仍屬於豁免項目，未被納入加徵關稅範圍，為台商持續深耕印度市場與出口美國提供一定的空間與彈性。

KPMG表示，回顧過去川普政府宣布新政策的經驗，正式公告與實際實施之間往往存在時間差距，通常會留有一段過渡期，讓產業界或各國政府有談判與調整的空間。此次半導體加徵關稅措施是依據美國「貿易擴展法」第232條款執行，並非針對特定國家，而是以半導體產業相關企業是否在美國設廠作為加徵關稅標準；預計後續白宮將公布正式行政命令，內容將涵蓋具體實施細節；此外，美國海關（CBP）通常也會發布一系列實施指引與技術細節公告，包含明確指出哪些產品屬於課稅範圍、報關與申報流程操作細節等，建議企業應密切關注相關公告，以提前規劃因應策略。

