台積有望豁免晶片關稅 新台幣放量大漲1.7角、收29.82元

2025/08/07 17:58

新台幣放量升值1.7角，收29.82元。（記者陳梅英攝）新台幣放量升值1.7角，收29.82元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但在美設廠者不受影響，激勵市場信心，台積電領軍強彈創下歷史天價，台股因此大漲近600點，外資熱錢回頭，新台幣兌美元匯率強升1.7角，收在29.82元、逾1週新高，成交量也放大至19.57億美元。

台股今天大漲556.41點，收在24003.77點，三大法人同步買超，合計買超497.52億元。其中，外資回頭買超432.39億元。

外資熱錢湧入、加上國際美元回落，新台幣匯價越走越高，午後一度升破29.8元近日盤整區間上緣，直抵29.712元，飆升2.78角，尾盤央行稍有調節，最後收在29.8元價位，仍在最近一週29.8元至30元的盤整區間內。

匯銀人士表示，川普對晶片、半導體祭出100%關稅雖高，但是「在美設廠」者可以豁免，此對於台積電、三星等在美國已佈局廠商可視為利多，對中國半導體廠商以及未在美國設廠者將面臨實質壓力，從金融市場今日表現來看，台積電、三星股價大漲，聯電收黑，也大致反應這樣看法。

後續就看半導體徵稅具體細節，若與市場理解的方向沒有太大差異，且台美協議可以將台灣暫行關稅進一步往下降，或有機會帶動新台幣匯價進一步走升，並扭轉目前盤整走勢。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.79%，主要亞幣全面大漲，其中，韓元飆升0.77%、台幣勁揚0.57%、日圓上漲0.52%、新幣升值0.37%、人民幣也升值0.18%。

