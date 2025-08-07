晴時多雲

咖啡豆飆漲＋整頓電商 統一企業上半年淨利年減6.8％

2025/08/07 17:43

統一企業上半年稅後淨利106.7億元。圖為統一集團董事長羅智先。（記者楊雅民攝）統一企業上半年稅後淨利106.7億元。圖為統一集團董事長羅智先。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業公布上半年合併營收3388.37億元，年增5.6%；稅後淨利106.7億元，較去年同期衰退6.8%，每股盈餘1.88元，較去年同期2.01元減少0.13元。

統一企業表示，上半年獲利衰退主要受到咖啡豆成本飆漲、電商事業處於整頓狀態，以及統一證券等權益法投資獲利減少因素。

統一中控本期淨利達人民幣12.87億元，年增33.2%，為同期歷史高點，主要是食品及飲品業績同步增長，受益於產能提升及部分原物料價格回落，帶動毛利成長，進而促使整體營運效益保持穩健成長趨勢。

統一超商（2912）本期淨利59.38億元，較去年同期衰退5.7%，主要係去年第2季出售山東銀座認列處分利益，以及所得稅因認列迴轉利益，致基期較高，如排除上述影響，稅後淨利仍成長。

統一實業（9907）本期淨利12.01億元，較去年同期增加5.26億元，成長77.9%，主要係上半年營運正向發展，飲料包裝及鐵產品銷售均增加，致本期淨利成長。

台灣神隆（1789）本期淨利0.8億元，較去年同期減少1.35億元，衰退62.7%，主要係委託研製業務等營收減少及新台幣急速大幅升值產生匯兌損失，致本期淨利衰退。

