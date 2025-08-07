日本被川普耍了？美公告才知15％稅率「不一樣」 日媒急曝超高代價

日本與美國在對關稅協議仍有分歧。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本與美國在對關稅協議仍有分歧。日前川普宣布，日本稅率字25%下調至15%，然而根據刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件，日本並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障，也就是說，美國對日本進口商品將在原有稅率上再加徵15%關稅，與日本政府所言出現明顯出入。

川普對等關稅於台灣時間7日中午12時上路。根據日本政府先前說法，美方曾於承諾，日本商品可適用1項特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。

然而根據最新刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件，日本的對等關稅稅率卻與日本政府所言出現明顯出入。

根據美國公告，將對日本輸美商品一律在現行課項目稅率基礎上額外加徵15%，因此部分進口商品的稅率將會超過15%，行政命令附件1僅列出歐盟為「特別條款」適用對象。

《獨賣新聞》以日本出口的織物類商品為例指出，川普關稅實施前的原稅率為7.5%，按照原本日本政府公布的消息，預定7日起適用15%關稅，但照現況來看，可能會變為「22.5%」。

報導還舉例，牛肉的原始稅率為26.4%，原應不受影響，現在卻可能被加課至高達41.4%。

對此，日本在野黨也痛批當局指，既然當初跟美國沒有白紙黑字的正式協議文件，那之前的協商根本就只是「口頭承諾」，首相石破茂也被要求出面說明，釐清雙邊溝通是否出現重大誤會。

目前負責協商的經濟再生大臣赤澤亮正仍在美國，預計直到8日還會持續與美方進行協商。日本官房長官林芳正表示，赤澤亮正與美方再次確認關於對等關稅協議的內容，將持續與美方密切溝通，確認雙方就該協議達成的共識，並採取適當應對措施。

