晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本被川普耍了？美公告才知15％稅率「不一樣」 日媒急曝超高代價

2025/08/07 12:23

日本與美國在對關稅協議仍有分歧。（法新社資料照）日本與美國在對關稅協議仍有分歧。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本與美國在對關稅協議仍有分歧。日前川普宣布，日本稅率字25%下調至15%，然而根據刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件，日本並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障，也就是說，美國對日本進口商品將在原有稅率上再加徵15%關稅，與日本政府所言出現明顯出入。

川普對等關稅於台灣時間7日中午12時上路。根據日本政府先前說法，美方曾於承諾，日本商品可適用1項特別條款，若商品現行關稅低於15%，最終徵收稅率則為15%；若商品關稅已高於15%以上則不再上調。

然而根據最新刊登於美國《聯邦公報》（Federal Register）的正式文件，日本的對等關稅稅率卻與日本政府所言出現明顯出入。

根據美國公告，將對日本輸美商品一律在現行課項目稅率基礎上額外加徵15%，因此部分進口商品的稅率將會超過15%，行政命令附件1僅列出歐盟為「特別條款」適用對象。

《獨賣新聞》以日本出口的織物類商品為例指出，川普關稅實施前的原稅率為7.5%，按照原本日本政府公布的消息，預定7日起適用15%關稅，但照現況來看，可能會變為「22.5%」。

報導還舉例，牛肉的原始稅率為26.4%，原應不受影響，現在卻可能被加課至高達41.4%。

對此，日本在野黨也痛批當局指，既然當初跟美國沒有白紙黑字的正式協議文件，那之前的協商根本就只是「口頭承諾」，首相石破茂也被要求出面說明，釐清雙邊溝通是否出現重大誤會。

目前負責協商的經濟再生大臣赤澤亮正仍在美國，預計直到8日還會持續與美方進行協商。日本官房長官林芳正表示，赤澤亮正與美方再次確認關於對等關稅協議的內容，將持續與美方密切溝通，確認雙方就該協議達成的共識，並採取適當應對措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財