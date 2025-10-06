台積電高雄2奈米廠首片晶圓曝光 「藏頭詩」暗藏半導體未來布局

台積電贈送編碼「K1A001.00」首片紀念晶圓給高市府。（記者蔡清華翻攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕台積電高雄首座2奈米廠年底前量產，台積電贈送編號「K1A001.00」首片紀念晶圓給市府，市長陳其邁直言心情「百感交集」。這片編碼「K1A001.00」的晶圓，為台積電高雄F22廠今年試產的首批12吋2奈米晶圓，象徵高雄正式邁入先進製程新紀元。

2日台積電代表親赴市府，致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電、基礎建設及行政協助上的全力支持。晶圓題詞更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄承接中央政策、成為半導體核心基地的願景。

晶圓題詞更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」。（記者蔡清華翻攝）

陳其邁表示，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力。這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。

陳其邁強調，台積電致贈高雄 F22 廠試產紀念晶圓片，不僅象徵台積電高雄首座 2 奈米晶圓廠重要里程碑，更彰顯高雄產業轉型成果與城市在先進半導體領域的戰略地位。2 奈米技術應用廣泛，將為高雄 AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。

未來台積電將擴展至5座廠，擴大高雄的半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家重要半導體重鎮的核心地位。

台積電高雄二奈米廠將在年底前量產。（記者李惠洲攝）

