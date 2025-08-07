台積電對美投資2000億美元 劉鏡清：可能是川普的期望

立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時指台積電將在美國投資3000億美元，不過週三又改口台積電是投資2000億美元。對此，國發會主委劉鏡清表示，目前台積電澄清是1650億美元，2000億美元可能是川普的期望； 他也強調，台積電對美投資的同時，最先進製程一定在台灣。

立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。

對於台積電在美投資金額，劉鏡清表示，台積電已澄清1650億美元，2000億美元可能是川普的期望。他指出，目前台積電還是以1650億美元為主，是否會再加碼，還是要看訂單，訂單有需要才是投資唯一考量。如果台積電對美投資上調到到2000億美元，公布出來對台積電有利，因為已在美設廠，沒關稅。

他也強調，台積電對美投資的同時，最新的技術一定在台灣，目前台積電在高雄和嘉義設廠的計畫都沒有改變。

劉鏡清提到，川普今宣布對晶片、半導體課徵100%，不適用在美國生產的公司，因此台灣所受影響，以台積電為例，已經豁免，且中美晶透過併購在德州生產、聯電和英特爾合作，都符合免稅條件。

