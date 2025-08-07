晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電對美投資2000億美元 劉鏡清：可能是川普的期望

2025/08/07 10:54

立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時指台積電將在美國投資3000億美元，不過週三又改口台積電是投資2000億美元。對此，國發會主委劉鏡清表示，目前台積電澄清是1650億美元，2000億美元可能是川普的期望； 他也強調，台積電對美投資的同時，最先進製程一定在台灣。

立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。

對於台積電在美投資金額，劉鏡清表示，台積電已澄清1650億美元，2000億美元可能是川普的期望。他指出，目前台積電還是以1650億美元為主，是否會再加碼，還是要看訂單，訂單有需要才是投資唯一考量。如果台積電對美投資上調到到2000億美元，公布出來對台積電有利，因為已在美設廠，沒關稅。

他也強調，台積電對美投資的同時，最新的技術一定在台灣，目前台積電在高雄和嘉義設廠的計畫都沒有改變。

劉鏡清提到，川普今宣布對晶片、半導體課徵100%，不適用在美國生產的公司，因此台灣所受影響，以台積電為例，已經豁免，且中美晶透過併購在德州生產、聯電和英特爾合作，都符合免稅條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財