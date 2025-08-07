焦點股》材料-KY：7月營收驟減 股價跌停

戰爭影響出貨，材料-KY7月營收驟減、股價跌停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受戰爭影響之故，材料-KY（4763）昨日公告7月營收驟減，今日股價開盤後直奔跌停69.3元，截至10:19分為止成交量超過6000張，跌停委賣張數超過3.6萬張，材料-KY發言人陳界瑞強調，儘管下半年度面臨挑戰，不過會強化與客戶溝通交貨排程，以因應快速的全球經貿變化，及持續推動高附加價值產品應用於長絲面料與塑料級醋片等成長領域，預期將有助中長期營運動能。

材料-KY的7月單月營收8.02億元、月減29%、年減43%。陳界瑞解釋，主要是受到以伊戰爭，中東局勢緊張，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨，及泰柬邊境軍事衝突，影響東南亞絲束出貨下滑，再加上受到台幣升值影響，導致營收承受壓力，此外，為對氣候變遷負責以達排放標準，全廠活性碳進行更換也使得絲束出貨受影響。

值得留意的是，外資7月賣超材料-KY高達4.9萬張，8月以來賣超逾8000張，昨日外資賣超789張、投信買超345張、主力賣超436張；法人分析，外資連續18日累計賣超逾5.2萬張，再加上今日盤中賣壓沉重，投資人可暫時先觀望，觀察法人動向為宜。

