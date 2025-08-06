台積電美投資熱議 郭智輝秒回假消息遭質疑打臉川普 經部發聲致歉！

經濟部長郭智輝。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間5日受訪時透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發熱議。經濟部長郭智輝今天（6日）被問到此事時，當即反駁稱「這是假消息」，被外界解讀打臉川普。對此，經濟部下午馬上發聲致歉，強調部長並非針對川普所言做評論，對於當下回應語意不夠精確而造成誤解，向外界道歉。

台灣時間日深夜，川普在《CNBC》節目上透露，預計下週會宣布半導體關稅，還提到台積電計畫投資美國，金額高達3000億美元。其發言一出引發各界熱烈討論。台積電隨後做出回應，表示「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

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而今天上午郭智輝現身民進黨立法院黨團與幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及立委沈伯洋等人會面，會後被媒體堵訪提問此事，郭智輝馬上否定稱是假訊息，但但媒體追問所謂假消息是指川普所說的話？郭智輝又改口，稱他不知道是誰講的，因為他沒有研究這個命題，並將話題推回給台積電來去做更進一步的回應。

針對部分人士質疑郭智輝是在打臉川普，經濟部今下午代部長致歉，表示部長當時並未完整掌握提問背景，他並不是針對川普總統所說的內容進行評論，實際投資規劃應由當事企業來去對外說明，對於當下回應語意不夠精確而造成誤解，特此致歉。

另外，經濟部透露，郭智輝今天與立委會面，對中國電動車龍頭比亞迪打算透過第三地進入台灣一事表達高度關切，強調將從國安、車輛安全、資訊安全與產業發展等面向審慎應對，避免規避監理、損及國內產業發展等情況發生。

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