TBC突斷訊中嘉代理頻道 稱「商業糾紛」停播自保

台灣寬頻（TBC）突宣布8月6日6時起停播中嘉代理的四個頻道。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕TBC（台灣寬頻通訊）今天發布新聞稿表示，8月6日6時起，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視，正式停止接收Discovery、 八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台共4頻道訊號，並同步以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台於原頻位替補播出。

TBC總經理潘煦邦說明，這次的頻道上下架是單純的商業糾紛，我們和中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，也不能對其他代理商不公，因此早就申請下架4頻道，但中嘉又逐年以訴訟要求高額頻道授權費，最近更來函警告表示我方沒有得到合法授權，迫於自救自保，也為了避免著作權爭議，我們先行停播因應。

請繼續往下閱讀...

TBC指出，有線電視長久以來因為頻道代理商綑綁搭售頻道的歷史背景，造就萬年頻道表的問題，頻道表的規劃和授權費的計算標準本該與時俱進，我們一直希望產業能共好，有所變革，並不是針對頻道商，而是頻道代理商仗著背後百萬用戶的MSO身分濫用上下游壟斷勢力，持續索取不合理的高價頻道授權費，又以著作權為由要脅，身為系統業者為了避免著作權爭議，我們先行停播因應。

TBC表示，旗下5家系統是在2022年12月申請下架Discovery、 八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台共4頻道，並以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台替代，送件迄今已超過2年半。業者在7月接收到中嘉來函表示TBC沒有取得合法的頻道授權，為了避免在主管機關審議期間被迫播送的事實成為代理商索取高額授權費的理由，也為了避免侵權疑慮，先行停播4個頻道並同步改播上述頻道作為自保的措施，同時也保障消費者收視足額基本頻道的權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法