中嘉遭突襲斷訊4代理頻道 控TBC積欠3.45億授權費

中嘉集團發布聲明表示，TBC積欠3.45億元授權費。（示意圖，業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕TBC（台灣寬頻通訊）今天下架中嘉集團旗下全球數位媒體公司所代理的《Discovery》、《八大第一台》、《八大綜合台》與《TVBS歡樂台》4個頻道，中嘉集團發布聲明表示，TBC積欠3.45億元授權費，至今仍未清償欠款，此次斷訊是違法行為，將呈報主管機關。

中嘉集團今天發布以下4點聲明：

1. TBC自2022年起至今積欠中嘉集團3.45億授權費，經中嘉集團就TBC 2022年至2023年積欠授權費共計約1.2億提起訴訟，於今年7月獲法院判決中嘉集團一審勝訴。然而TBC至今未清償欠款，亦未協商還款計畫。

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2. 中嘉集團是商業事件下的受害者，但我們始終把收視戶權益放在第一優先考量，多年來仍持續提供訊號，從未斷訊。今日的突襲式斷訊事件是TBC單方面所為，未經任何商業協商。

3. 對於TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視未依有線廣播電視法第29條規定單方面公告下架相關頻道，已嚴重違反法規程序且罔顧廣大收視戶權益，中嘉集團對此違法行為深表遺憾，將呈報主管機關。

4. 本次斷訊事件絕非如TBC所言之單純授權費爭議，而是一個違法行為，以犧牲收視戶權益作為商業談判籌碼，無視主管機關法規規範，嚴重破壞產業秩序。呼籲TBC勿以一己私利犧牲觀眾權益，盡速恢復《Discovery》、《八大第一台》、《八大綜合台》及《TVBS歡樂台》4頻道訊號。

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