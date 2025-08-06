半導體關稅要來了？台幣收29.99元 不排除再見3字頭

半導體關稅要來了？新台幣收29.99元，3字頭恐再現。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等關稅將於8月7日起實施，美國總統川普預告明將宣布新消息，引發市場猜測半導體關稅終於要來了，台北股匯週三同步收黑，其中，台股大跌逾200點，新台幣兌美元匯率午後跌勢加劇，最終貶值6.3分、收在29.99元，逼近3字頭，成交量14.895億美元。

台股今日開低走低，跌213.23點，收在23447.36點，三大法人合計賣超111.91億元。其中，外資賣超108.2億元。

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新台幣匯價以29.94元開出，最高29.93元、最低29.99元。外匯交易員指出，台股氛圍轉趨保守，外資在股市賣超，在匯市也呈現匯出，若明日消息不如預期，股匯市將受到衝擊，匯價隨時會貶破30元整數大關。

觀察其他亞幣，今日走勢則是升貶互見，根據央行統計，截至下午4點，台幣貶值0.23%，在主要亞幣中走勢最弱，韓元、新幣分別升值0.08%與0.1%，日圓也貶值0.12%、人民幣貶0.03%，亞幣升貶互見。

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