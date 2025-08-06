投資台灣三大方案2.0擴大適用外商 經部：善用台灣半導體優勢串連產業

為協助企業因應供應鏈重組，經濟部「投資台灣三大方案方案」延長至2027年。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國關稅新政變局下牽動全球供應鏈佈局，大部分國家稅率已底定，企業佈局大致也有個初步方向。行政院今下午正式公告投資台灣三大方案2.0版本，擴大適用對象至全球台商與來台外商。經濟部表示，如何運用台灣的半導體優勢作為基礎，串連人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業是一大重點。

因應美中貿易戰，經濟部協助赴中台商加速回流台灣轉移生產基地，「投資台灣三大方案」在2019年7月啟動，提供融資優惠、土地租金優惠、水電佈建、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施。

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為協助企業因應烏俄、中東地緣政治風險、美國關稅新政等全球經濟變局，行政院上月核定「投資台灣三大方案」2.0版本，落日延長至2027年，仍由「投資台灣事務所」擔任單一服務窗口（電話 02-23112031）。

與舊版本不同的是，新版本擴大適用對象至擴大至全球海外台商，並納入外人在台投資企業，另為照顧本國勞工，只要勞工薪資達一定標準，就加碼移工引進的比例，並加碼銀行委辦手續費補助。

經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠指出，截至今年7月三大方案已吸引1678家企業投資，投資金額超過新台幣2兆5396億元，約可創造16萬1132個本國就業機會，2.0版本則預期可再吸引1.2兆元投資，創造8萬個本國就業機會。

移工優惠部分，企業如果聘僱本國籍員工薪資達到3.63萬元，移工比率就可在現有3K5級制及現有EXTRA制再加10%；若聘僱本國勞工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40％升至45％。

新方案聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業創新領域，並鼓勵企業導入AI應用元素及智慧化技術，以加速轉型升級，並提升整體產業競爭力。

媒體關切，投資台灣三大方案的政策目標與川普要重振美國製造業是背道而馳，外界更憂心川普會要求台灣半導體業擴大赴美投資以達成更低關稅稅率的換取，半導體產業外移恐會掏空我國國本。

經濟部次長何晉滄表示，台灣還在與美國進行關稅談判中，台灣很有信心，此外，坦白說台積電在台灣十幾個廠都還在蓋，也沒有放緩腳步或是停止，都按照既有規劃在進行，顯見投資動能還在，因此如何運用台灣優勢，以半導體為基礎讓產業串連起來，包括人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業，都與半導體很有關係，經濟部掌握外商在台投資資訊，掌握到的投資額是相當可觀。

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