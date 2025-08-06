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日商捲台積電洩密案 朝野立委支持依國安法偵辦

2025/08/06 16:34

台積電（2330）傳多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊。（資料照）台積電（2330）傳多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊。（資料照）

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕護國神山台積電（2330）傳多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠「東京威力科創（TEL）」，引發譁然。對此，朝野立委今天受訪皆表態支持司法單位依國安法偵辦，強調台積電洩密案茲事體大。

民進黨立委郭國文表示，台積電洩密案非同小可，必須考量的不僅是相關產業的命脈，更是國安的命脈。他認為，依「國安法」偵辦絕對是合適方式，並對此事感到遺憾，雖然台日關係友好，但總有些商人為了個人利益，不惜危害兩國之間的關係。

林楚茵認為，無論是台美關稅談判，或者是廠內出現「內鬼」一事，相信台積電本身都比台灣及全世界更在乎此事，因為關鍵技術就是整間企業的保命符、也是未來最重要的命脈。她支持台積電內部、檢調及政府單位，找到方式守住台積電的關鍵技術。

國民黨立委王鴻薇表示，這件事情確實蠻嚴重，因為台積電掌握了非常高端的半導體的技術；結果現在竟然面臨機密遭外商竊取的情況；她也說，「用國安法來辦，我認為非常合理」，無論竊取的對象是中國、日本、或其他國家，都應該嚴格保護我們的半導體高端技術。

民眾黨立委黃國昌也說，保護好我們的護國神山，讓台灣在半導體先進的製程上繼續領先世界各國，確保台灣半導體的競爭力，相信這個是全體國人大家共同的期待跟要求，政府機關在面對這件事情時也應該確實來加以執行。因此，涉及到有關於任何半導體營業機密、技術竊取的事情，我們必須要用最嚴肅的態度徹查到底，所有相關的人全部都要繩之以法，一個都不要放過。

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