台航上半年EPS 1.01元 捐款500萬元賑濟颱風災民

台航上半年EPS 1.01元。（台航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航（2617）上半年營收約20.45億元，年減約5%，營業毛利約7.95億元，較去年同期減少約0.85億元，毛利率由41%下降為39%，稅後盈餘4.2億元，每股稅後盈餘1.01元。另外，丹娜絲颱風重創台灣中南部地區，台航決定捐助500萬元予衛生福利部財團法人賑災基金會，以實際行動協助受災地區及民眾渡過難關，早日恢復正常生活。

展望下半年運價，台航指出，烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益，另外，中國啟動西藏5兆元水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間。中、長期而言，未來3年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime溫室氣體排放罰款且每5年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

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台航指出，IMO MEPC（海洋環境保護委員會）第83屆決議，預計將自2028年起實施溫室氣體燃料強度（GFI），嚴格規範船舶所使用燃料每單位能量的生命週期溫室氣體（GHG）排放量（gCo2eq/MJ），並制定未達標相關罰則。台航為強化現有船隊競爭力，持續加速汰舊換新，除2024年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，2025年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船，目前於日本建造中之散裝貨輪共有4艘。另外美國貿易代表宣告對中國建造之船舶靠泊美國港口，今年10月14日起徵收額外之港口費（載重噸8萬噸以下船舶豁免），就乾散貨船而言按每淨噸收18美元，每年上調5美元至33美元。由於台航公司船隊均在日本建造，此項措施對該公司無影響。

台航指出，上半年獲利衰退，除中國的鐵礦砂上半年庫存過高外，中國內需及房地產市場不佳使鋼鐵與相關原料運輸量下滑，壓抑海岬型船舶運價，再加上美國川普政府的關稅政策造成全球製造業投資的不確定性，中、小型乾散裝運價亦受拖累，進而對獲利造成部分影響。而台航公司散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，仍能保有一定程度獲利。此外，儘管上半年美元對新台幣匯率急貶，但由於散裝營運收入及成本均以美元計價，因此匯率波動對損益影響有限，每股稅後盈餘1.01元。

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