台灣「雙老社會」老宅裝修應重視防火、水電管線和無障礙設施

居家業者推廣老屋安全與樂齡友善相關服務。（信義居家提供）

〔記者徐義平／台北報導〕邁入超高齡社會、30年老屋全國超過半數，台灣成為老加老的「雙老社會」，尤其老人住在老宅更是社會應該關切議題，因此，內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」，希望高齡者能就近待在老宅養老。

但居家裝修業者點出，若要高齡者能夠安然待在老宅養老，最優先要檢視的老屋防火結構、水電管線等問題，若高齡者行動不便則要在老宅導入無障礙設備、輔具的長照設施。

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信義居家表示，老宅整修上應率先考量居住安全與生活便利，像是許多老宅的隔間、門窗是採用木造材質，對於防火、防盜、隔音、隔熱以及通風等效果均不佳，若要整修建議可更換耐燃紅磚牆、防火板材為隔間，門窗則可替換成氣密窗、防火門，對於結構穩定有一定幫助。

老宅水管恐鏽蝕 有滋生細菌疑慮

此外，老宅的水電管線也要特別注意，尤其給水管已經使用數十年，裡頭難免鏽蝕、滲漏，對於水質上多少會造成汙染，甚至滋生細菌，進而衍生壁癌，造成房屋結構受損，而早期配置的電箱、插座，多少已不符合現代使用習慣以及需求，甚至有跳電、過載走火疑慮，信義居家建議找合格業者進行翻新，水管可改用不鏽鋼材質、排水管則可選用厚度達規範的PVC硬管，電路配置則需找合格業者來重新檢視家庭用電再進行規劃。

至於，無障礙設施則可在走道加裝扶手、床側設置上、下支撐架、浴室設置起身撐桿與淋浴座椅，整體空間可採用止滑地板與無門檻設計，均可減少滑倒、跌倒風險，同時，也可在重要區域加裝緊急呼叫鈴，若不慎發生意外，爭取急救黃金時間。

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