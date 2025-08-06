環宇-KYQ2虧轉盈，樂觀看待明年光通訊模組需求。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵廠環宇-KY（4991）今日公告第二季財報同時舉辦線上法說會，法說會前夕法人多認為環宇-KY第二季應可虧轉盈，今日果然不負眾望，第二季每股稅後盈餘（EPS）0.12元，上半年每股虧損0.57元。

環宇-KY第二季營收4.90億元、季增3.6%，稅後淨利0.14億元、EPS為0.12元，觀察第二季產品佔營收比重，RF（射頻元件）拉升至24%、Opto（光電晶圓）10%、KGD（光電元件）63%；總執行長暨總裁安寶信指出，KGD需求持續成長，針對市場估計明年光通訊模組還有50%成長，環宇-KY則坦言「下半年會比上半年成長，但目前只能看到年底，對明年的成長數字樂觀以對，能不能到50%還不敢說，但成長趨勢是肯定的」。

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針對環宇-KY先前指出將調整RF產品，未來以高毛利產品為主，其他空下來的產線會分給矽光產品的CW Laser（連續光波雷射）及 PD（光檢測器） 使用，環宇-KY今日也指出，已規劃3個品項準備暫停，但仍須將手中訂單完成，未來持續提高稼動率、降低成本，拉高毛利率。

法人也關切CW Laser產品進度，環宇-KY指出，目前持續驗證中，預計年底前會量產出貨；至於環宇規劃CW Laser產品的後段製程將設於台灣，負責後段封裝測試作業，環宇表態正積極在新竹尋找適合的場地。

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