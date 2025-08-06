奈良美智聯名徽章搶手秒殺 台電文博會限定活動有機會獲得

台電文創設於2018年，參與2025文博會，一口氣展出歷年來四大經典作品。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「台電變電箱隔熱墊」近日在Threads上爆紅，舊物新生之美引起網友熱烈迴響。台電睽違三年再度參與臺灣文化創意博覽會，於台北南港展覽館一館盛大展出，首度集箱」、「日月潭底泥」、「退役木橫擔」與「退役封水銅條」等四大再製計畫。展覽自明（7）日起至11日全面開放參觀，歡迎民眾親身感受百年電業退役材料與電力廢料蛻變重生的精彩風貌。

台電曾於2019年、2021年參與臺灣文博會，除循環經濟設計商品受好評外，也曾以廢棄線路絕緣設備「礙子」打造霓虹燈展示牆，成為網美必拍打卡點。睽違三年再度參展，台電文創延續品牌循環經濟理念並呼應本屆主題「水風景」，展出歷年來四大主題計畫。本次主展牆設計即是利用電桿上的回收木橫擔為基礎材料，透過每塊老木材的獨特紋理與深淺色差，重新裁切拼貼成馬賽克效果展示牆，形成一片電力流轉與城市記憶的歲月風景。

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近期引發網友熱議的「一片變電箱」出自台電文創2021年「退役變電箱再製計畫」，歷時近2年動員全台區處共同收集近4000片從變電箱拆卸下來的門板，經由設計師重新解構裁切製成餐桌隔熱墊，每片都有專屬的出生地和繪圖。此外，台電公共藝術團隊與中華文化總會、奈良美智基金會合作於今年6月推出的《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》展覽中，也利用退役變電箱門板打造「奈良美智×台電公共藝術限量聯名徽章」，一推出就吸引大批粉絲搶購。

除了變電箱隔熱墊、台電人孔蓋杯墊等人氣小物外，本次展覽同步展出去年廣獲好評的最新力作「退役封水銅條再製計畫」，以位於日月潭的明潭、大觀水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料，製成日月潭水力筆、筆座和桌上小物轉子造型陀螺，以創意與精良技術將退役封水銅條轉化為生活中的文創用品。

台電指出，台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，至今已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、近4000片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業；去年更獲金點設計獎、Pinkoi Design Award等獎項肯定。

台電表示，文博會現場全系列台電文創商品享有專屬優惠，並有趣味活動不可錯過，8/7、8/8、8/9、8/11將舉辦「水力轉子陀螺王大賽」，每日限額25名，所有參賽者中成績最佳者可獲得限量奈良美智聯名徽章；8/10下午則邀請知名街頭塗鴉創作者「大腸王」現場使用台電隔熱墊進行創作，還有10位幸運觀眾可一同塗鴉發揮創意。活動詳情與報名資訊可上台電文創粉絲專頁查詢。

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