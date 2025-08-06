晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

義隆電：Q3仍有短單與急單 關稅影響難評估

2025/08/06 15:42

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控晶片廠義隆電（2458）今日召開法說會，法人聚焦關稅議題，義隆電董事長葉儀晧表示，因美加墨協議（USMCA），代工客戶若在墨西哥設廠，衝擊相對較小，至於半導體232條款並非針對國家，而是產品，影響所及將是全球廠商，未來需再觀察需求面是否有所影響，展望第三季，筆電仍有短單與急單，商用機種表現相對較出色。

由於上半年筆電大廠為避免關稅提早拉貨，市場擔憂筆電出貨高峰已過，對此，義隆電表示，依規定第三季無法提供財測，但就目前來看，筆電仍有急單與短單，買氣與第二季相當，尤其商用機種表現最佳。

就產品線來看，第二季觸控螢幕、MCU（微控制器）表現最佳，觸控板持平，指紋和指向裝置因客戶調整，表現相對不佳。展望第三季，預估觸控板、指紋和指向裝置優於第二季，觸控螢幕和MCU將較第二季下滑，此外，已針對全球第一大電子書品牌大廠送樣，若順利打入供應鏈，將盡快公布。

對於AI PC換機潮，葉儀晧表示，根據研調機構預估，今年AI PC的市場佔有率可達27%，明年可達30%以上，後年成長更快，目前AI PC價格相對高，隨著供應商變多，價格下降，接下來應用功能更廣，市場接受度提高，可加速滲透率快速上揚。

至於關稅議題，義隆電認為，這是全球性影響，難以評估，將針對情況隨時配合客戶，目前客戶並無特殊反應。

義隆電第二季合併營收30.32億元，季減2.8%，年減3.8%，受產品組合和匯率影響，毛利率48%，季減2.1個百分點，年減0.6個百分點；業外虧損3.2億元，其中匯損達1.92億元，每股盈餘1.23元，上半年每股盈餘3.15元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財