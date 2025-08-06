義隆電：Q3仍有短單與急單 關稅影響難評估

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控晶片廠義隆電（2458）今日召開法說會，法人聚焦關稅議題，義隆電董事長葉儀晧表示，因美加墨協議（USMCA），代工客戶若在墨西哥設廠，衝擊相對較小，至於半導體232條款並非針對國家，而是產品，影響所及將是全球廠商，未來需再觀察需求面是否有所影響，展望第三季，筆電仍有短單與急單，商用機種表現相對較出色。

由於上半年筆電大廠為避免關稅提早拉貨，市場擔憂筆電出貨高峰已過，對此，義隆電表示，依規定第三季無法提供財測，但就目前來看，筆電仍有急單與短單，買氣與第二季相當，尤其商用機種表現最佳。

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就產品線來看，第二季觸控螢幕、MCU（微控制器）表現最佳，觸控板持平，指紋和指向裝置因客戶調整，表現相對不佳。展望第三季，預估觸控板、指紋和指向裝置優於第二季，觸控螢幕和MCU將較第二季下滑，此外，已針對全球第一大電子書品牌大廠送樣，若順利打入供應鏈，將盡快公布。

對於AI PC換機潮，葉儀晧表示，根據研調機構預估，今年AI PC的市場佔有率可達27%，明年可達30%以上，後年成長更快，目前AI PC價格相對高，隨著供應商變多，價格下降，接下來應用功能更廣，市場接受度提高，可加速滲透率快速上揚。

至於關稅議題，義隆電認為，這是全球性影響，難以評估，將針對情況隨時配合客戶，目前客戶並無特殊反應。

義隆電第二季合併營收30.32億元，季減2.8%，年減3.8%，受產品組合和匯率影響，毛利率48%，季減2.1個百分點，年減0.6個百分點；業外虧損3.2億元，其中匯損達1.92億元，每股盈餘1.23元，上半年每股盈餘3.15元。

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