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上半年電視出貨年增2％ 集邦：下半年旺季動能恐受3因素壓抑

2025/08/06 15:25

上半年電視出貨年增2%，集邦指出，下半年旺季動能恐受3因素壓抑。（記者陳梅英攝）上半年電視出貨年增2%，集邦指出，下半年旺季動能恐受3因素壓抑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新調查，因關稅帶來的不確定性與中國以舊換新補貼政策推動，2025年上半年全球電視品牌出貨量達9250萬台，年增2%。由於品牌普遍提前出貨，中國補貼規模恐縮減，皆為下半年旺季出貨埋下隱憂。

TrendForce指出，壓抑下半年旺季動能主要有3個因素：第1，面板成本高居不下，導致品牌廠難以擴大旺季促銷規模。

第2，預期關稅調整將影響零售價的心理，促使消費者提前消費，美國上半年電視銷售年增幅維持在2%~3%，透支部分原本應於下半年釋出的需求。

第3，截至上半年，中國的補貼資金已使用超過60%，後續補貼規模恐將縮減，因而抑制下半年內需動能。據此，TrendForce預期將下修2025出貨量至1億9571萬台，年減1.1%。  

觀察上半年電視出貨表現，前5大品牌依序為三星、TCL、海信（Hisense）、LGE和小米（Xiaomi），合計囊括65.6%的市場。其中，TCL與海信因中國補貼政策延續、美國關稅不確定因素影響，上半年出貨分別年增12.5%和7.3%，優於市場平均，市占率較2024年有所提升。此外，Walmart宣布併購Vizio後，預計2025年底將其納入自有品牌，因此Vizio在Walmart、Sam’s Club等通路皆成為優先推薦商品，上半年出貨量成長13%，為各品牌之最，預估其全年出貨將年增逾30%。

TrendForce分析，受惠於中國以舊換新政策與節能補貼，TCL、海信、小米加大推廣Mini LED電視力度，預計將帶動今年Mini LED電視全球出貨量年增67%，達1290萬台，前述3大品牌的合計市占將成長至62%，Mini LED電視的滲透率則約6.6%。

另外，2025年OLED技術占全球電視比重約3.4%，由於Samsung上調今年出貨目標至200萬台，將帶動OLED電視全年出貨量年增5.6%，達668萬台，兩大韓國品牌合計市占近80%。至於高刷新率電視（120hz及以上）受到中高階產品需求帶動，預期今年出貨年增率為24.4%，在政策和品牌升級驅動下，整體高刷新率產品市場滲透率將達13.6%。

儘管2025年全球電視市場總量成長趨緩，但技術驅動的結構性升級將成為品牌競爭核心。各大廠商積極透過Mini LED、OLED及高刷新率產品強化差異，並依據區域市場需求深化在地布局。

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