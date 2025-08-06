美中對抗加劇 上半年我金融業對中曝險續創低

金管會最新公布今年上半年金融業對中國曝險8079.5億元，創史上新低，更較去年同期減少2127.18億元，下滑幅度20.8%。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金融業對中國曝險持續下滑，金管會最新公布今年上半年金融業對中國曝險8079.5億元，創史上新低，更較去年同期減少2127.18億元，下滑幅度20.8%。個別業者中，以中信金控曝險金額為最高，其次為富邦金控和台新新光金控。

今年上半年金融三業對中曝險8079.5億元，相較去年上半年逾兆元減少20.8%。金管會表示，主要反應金融業對於中國整體內需經濟狀況的擔憂。尤其面臨2025年川普關稅升級，內需壓力未減，中國市場經濟下行風險仍高，金融三業都顯著降低部位。

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以金融三業區分，對中國曝險最大宗為金控銀行業7493.76億元，較去年同期減少1867.85億元，降幅19.95%；保險業499億元，較去年同期減少204億元，下滑29%；證券期貨業86.74億元，較去年同期減少55.33億元，下滑38.9%。

銀行金控業對中曝險7493.76億元，淨值占比降至15.2%，較去年同期20.3%顯著下滑。主要在授信有4977.99億元、投資有1979.13億元及資金拆存536.63億元；以個別業者來看，中信金控1738億元居冠，其次依序為富邦金控908億元、台新新光金控602億元、永豐金控557億元。

保險業對中曝險499億元，佔保險業可運用資金的0.15%，同樣較去年同期佔比0.21%下滑；對中曝險的部分皆為壽險業，產險業則維持自2023年1月起長達30個月的「零曝險」。

證券期貨業對中曝險86.74億元，佔淨值比1.1%，較去年同期減少1.88%。其中證券商曝險58.9億元、期貨商曝險9500萬元、投信投顧業曝險26.89億元。

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