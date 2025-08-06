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美國汽車關稅重傷！本田汽車Q1獲利暴跌50％

2025/08/06 15:22

受美國汽車關稅重挫！本田汽車Q1獲利暴跌50%。（法新社）受美國汽車關稅重挫！本田汽車Q1獲利暴跌50%。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車巨擘本田受美國25%汽車關稅和日圓走強衝擊，第1季營業利潤年減50%，降至2441.7億日圓（約新台幣488.34億元）。

CNBC報導，本田在截至6月30日的2025會計年第1季度，營收達到5.34兆日圓（約新台幣1.068兆），優於市場預期5.25兆日圓（約新台幣1.05兆）。

不過，營業利潤則暴跌約50%至2441.7億日圓，低於預期3234.8億日圓（約新台幣646.96億元）。

此前，日本汽車製造商開始下調對美汽車出口價格，以應對美國總統川普於4月3日生效的進口汽車25%關稅。

川普上個月宣布了與日本達成的1項新的貿易協議，據稱其中包括對日本製造的汽車進口到美國徵收15%的較低關稅，但尚未明確這項變更的生效時間。

日本貿易部的數據顯示，6月份，東京對美國的汽車出口額年減了25.3%，儘管同期對美國的汽車出口量增加了4.6%。

海關數據顯示，對美汽車出口是日本經濟的基石，2024年佔日本汽車總出口量的28.3%。

日本首相石破茂週一表示，他將毫不猶豫地與川普對話，以確保盡快實施降低美國汽車關稅的措施。

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