晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

朱立倫：貿易談判應適度公開 運用在野力量作籌碼

2025/08/06 15:04

國民黨主席朱立倫6日主持中常會，並發表談話。（記者張嘉明攝）國民黨主席朱立倫6日主持中常會，並發表談話。（記者張嘉明攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話時，再次呼籲政府，在貿易談判過程中要適度的公開，也應該與在野溝通，運用在野的力量作為談判籌碼，而不是一昧地把自己人當作敵人，否則到時候受到的衝擊影響之大，是全民無法承受的。不但丟了面子，還把幾代累積的本和根都丟掉了，這是台灣無法承受的經濟、科技最大的危機。

朱立倫表示，現在整個台灣面臨經濟、能源、民主三大挑戰，每一項都是台灣嚴峻的危機，明天起美國要實施對等關稅，雖然政府宣稱台灣被公布的20％是暫時性的，但是對於所有受到課稅的企業，就是明天起面臨20％的挑戰，另外適用232條款、包括半導體的科技產業，還在未定之天，大家都知道那個更不樂觀。到目前為止，政府一切都以保密原則、黑箱作業，對企業來講好像在開盲盒，問題是受到衝擊最直接的就是每一個企業。

朱立倫指出，過去不是沒有經歷過各項的貿易談判，過程中適度的公開是基本的原則，尤其針對可能受害的產業，必須要早加說明、溝通，日韓及東南亞國家都在這樣做，結果我們還是在一昧地掩蓋、黑箱，最後受害的還是開盲盒的企業；過去的經驗告訴我們，在野的力量不但是監督制衡，也是民意的展現，要運用國會、在野的力量作為談判籌碼，而不是一昧地把自己人當作敵人。

朱強調，不管國民黨、民眾黨或在野人士，都是希望為了台灣好，都是希望能談出對台灣最有利的條件，我們站在民意這一邊，站在在野監督這一邊，展現出不同的聲音，不同的力量，對於整個談判的過程絕對是正面的，而民進黨把自己人當敵人，想要打掉在野的監督，不知道這樣會得到最好的結果嗎？從歷史、各國的經驗，都不是如此。

朱立倫表示，他要再一次誠摯的要求政府，要適度的公開透明，多加溝通、和在野也應該溝通，否則到時候受到衝擊影響之大，是全民無法承受的，譬如，美國總統川普已經宣布台積電要去投資3千億美元，難道是川普亂講嗎？還是我們這一邊不願意講實話，台積電說他們到目前為止只有投資1650億美元，那中間的差額到底是誰承諾、誰答應？那一定要說清楚講明白，絕對不止台積電，還有很多企業，被要求到美國投資，政府的資源或是未來可能設置的基金，會有多少錢到美國投資，這些都應該要讓人民知道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財