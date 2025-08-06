朱立倫：貿易談判應適度公開 運用在野力量作籌碼

國民黨主席朱立倫6日主持中常會，並發表談話。（記者張嘉明攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話時，再次呼籲政府，在貿易談判過程中要適度的公開，也應該與在野溝通，運用在野的力量作為談判籌碼，而不是一昧地把自己人當作敵人，否則到時候受到的衝擊影響之大，是全民無法承受的。不但丟了面子，還把幾代累積的本和根都丟掉了，這是台灣無法承受的經濟、科技最大的危機。

朱立倫表示，現在整個台灣面臨經濟、能源、民主三大挑戰，每一項都是台灣嚴峻的危機，明天起美國要實施對等關稅，雖然政府宣稱台灣被公布的20％是暫時性的，但是對於所有受到課稅的企業，就是明天起面臨20％的挑戰，另外適用232條款、包括半導體的科技產業，還在未定之天，大家都知道那個更不樂觀。到目前為止，政府一切都以保密原則、黑箱作業，對企業來講好像在開盲盒，問題是受到衝擊最直接的就是每一個企業。

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朱立倫指出，過去不是沒有經歷過各項的貿易談判，過程中適度的公開是基本的原則，尤其針對可能受害的產業，必須要早加說明、溝通，日韓及東南亞國家都在這樣做，結果我們還是在一昧地掩蓋、黑箱，最後受害的還是開盲盒的企業；過去的經驗告訴我們，在野的力量不但是監督制衡，也是民意的展現，要運用國會、在野的力量作為談判籌碼，而不是一昧地把自己人當作敵人。

朱強調，不管國民黨、民眾黨或在野人士，都是希望為了台灣好，都是希望能談出對台灣最有利的條件，我們站在民意這一邊，站在在野監督這一邊，展現出不同的聲音，不同的力量，對於整個談判的過程絕對是正面的，而民進黨把自己人當敵人，想要打掉在野的監督，不知道這樣會得到最好的結果嗎？從歷史、各國的經驗，都不是如此。

朱立倫表示，他要再一次誠摯的要求政府，要適度的公開透明，多加溝通、和在野也應該溝通，否則到時候受到衝擊影響之大，是全民無法承受的，譬如，美國總統川普已經宣布台積電要去投資3千億美元，難道是川普亂講嗎？還是我們這一邊不願意講實話，台積電說他們到目前為止只有投資1650億美元，那中間的差額到底是誰承諾、誰答應？那一定要說清楚講明白，絕對不止台積電，還有很多企業，被要求到美國投資，政府的資源或是未來可能設置的基金，會有多少錢到美國投資，這些都應該要讓人民知道。

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