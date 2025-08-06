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文曄Q2獲利年增32％ Q3估成長1成

2025/08/06 14:30

圖為文曄董事長鄭文宗。（資料照）圖為文曄董事長鄭文宗。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）今公布第2季財報，營收約為新台幣2595億元，季增約5%、年增約7%，超過財測上緣的2550億元；營業利益約新台幣46.6億元，季增約2%、年增約9%；稅後淨利歸屬於母公司業主約新台幣28.3億元，季增約5%、年增約32%，超過財測中位數的27.5億元，公司在合併Future滿一年後，實現淨利年成長32%，反映整合推進順利且Future所處的歐美市場逐步復甦；以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息）約新台幣2.28元，年成長約34%，若不扣特別股股息，每股淨利約為新台幣2.53元。

展望2025年第3季，文曄預估，基於1美元兌換29.5元新台幣的假設，營收預估中位數約為新台幣2915億元，季成長約12%、年成長約12%；營業利益預估中位數約新台幣51億元，季成長約10%、年成長約22%；稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約新台幣31.2億元，季成長約10%、年成長約10%，稅後EPS預估中位數約新台幣2.78元，季成長約22%、年成長約8%。

文曄表示，今年上半年，關稅及匯率波動帶來了很大的不確定性，隨著情勢逐漸明朗，預期對營運的衝擊在下半年將會減緩。面對日益複雜的全球經貿環境與供應鏈變化，文曄將持續發揮公司在全球服務能力的優勢，以因應供應鏈的變化並滿足客戶全球布局的需求。

在市場需求方面，文曄指出，AI需求持續強勁，預期將為集團在下半年到明年帶來成長動能。歐美主要市場已順利走出庫存調整的低谷。供應鏈也逐漸恢復健康，工業及車用需求呈現逐步穩定復甦，將有助帶動集團營收及獲利的成長。

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