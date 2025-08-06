川普預告藥品關稅飆至250％ 衛福部︰一週內提報告

面對藥品未來恐受到關稅衝擊，衛福部長邱泰源今（6日）在立法院回應立委賴士葆質詢時表示，將在一週內提出影響評估報告。（翻攝自國會頻道）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普5日接受《CNBC》專訪時提到，未來將分階段對進口藥品加徵關稅，最終可能提高至150%、甚至250%，強化「美國製造」，消息一出引發關注，面對台廠恐受到衝擊，衛福部長邱泰源今（6日）在立法院回應立委質詢時表示，將在一週內提出影響評估報告。

「川普說，一年半以後就要課250%的稅，你要怎麼賣？怎麼因應？」國民黨立委賴士葆今在立法院衛環委員會質詢時指出，台灣2024年對美國藥品出口金額約達10億美元，佔整體藥品出口三成，一旦美國實施高關稅政策，國內製藥產業恐將遭受重大衝擊。

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賴士葆表示，台灣製藥業本就處於劣勢，一旦失去美國市場，恐怕雪上加霜。他也語帶諷刺表示，「這是川普說的喔！川普大帝喔！川普爸爸說的喔！250%欸！」並當場要求衛福部一週內提出對此關稅政策的完整影響評估報告，不只是出口衝擊，也要評估台灣仰賴進口藥品與原料藥的風險，是否會因美國供應鏈震盪而受影響。

對此邱泰源回應，目前藥品與醫材不在這一波的關稅談判中，但衛福部會去了解一下，儘速蒐集資料；對於一週內提出報告，他也表示沒問題。

邱泰源強調，衛福部這幾年持續提升醫藥韌性，包括推動缺藥即時通報系統、鼓勵發展國產學名藥等，就是為了降低國際供應波動對國內市場的衝擊。

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