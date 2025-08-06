亞洲至美西運價暴跌近60％ ! 路透曝「1原因」全球航線續低迷

自6月上旬中美達成暫停加徵關稅的初步協議以來，亞洲至美國西海岸的平均即期運費累計暴跌近60%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅和國際衝突重塑全球航運路線，跨太平洋航線運價已跌至2023年12月以來最低水平。《路透》報導，自6月上旬中美達成暫停加徵關稅的初步協議以來，亞洲至美國西岸和東岸的貨櫃平均現貨運費分別下跌58%和46%，預計2025年剩餘時間內，海運費用將持續走低。

據報導，中美貿易航線仍然是貨櫃船營運商利潤最高的航線之一。在美國總統川普暫停徵收關稅90天，出口商趁機趕緊出貨，帶動海運量在5月底和6月初出現短暫上漲，但由於運力超過需求，運費也迅速下跌。

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航運分析機構Xeneta技術和數據長德維塔克（Erik Devetak）表示，全球產能嚴重過剩，這將繼續影響市場。

Xeneta指出，儘管船隻繞行紅海，以及避開美國港口的趨勢，暫時吸收部分運力，但整體市況依然低迷。從6月1日以來，亞洲至美國西岸與東岸的即期貨櫃運價分別下跌58%與46%，預測此一趨勢將持續。

物流巨頭DHL指出，夏季初亞洲至北美航線需求急升導致運價上揚，吸引船公司迅速增派運力，但隨後市況冷卻，供過於求現象明顯。隨著運力追逐短期獲利，如今市場動能不再，供給過剩問題浮現。

海事分析師Jarl Milford則預測，隨著下半年更多船隻交付投入市場，海運價格將穩步走低，他認為，「關稅政策不明與全球經濟走緩，將對市場形成進一步壓力。」

雖然大環境偏空，但航線繞行現象在一定程度上吸收過剩船舶，成為支撐運價的關鍵。由日本三大航運公司，包括川崎汽船、商船三井、日本郵船合資成立的Ocean Network Express指出，紅海遭到葉門胡塞武裝攻擊導致航線重整，加上部分船公司選擇繞過美國港口以規避潛在關稅，使得船期延長，有效吸納約10%的全球貨櫃船供給量。

傑富瑞（Jefferies）分析，航運公司紛紛改道駛離紅海，讓全球航運運力利用率維持在86%至87%之間的健康水準，儘管美國近幾週運往美國的現貨訂貨量表明，7 月份的訂貨量可能會下降，從而將跨太平洋運費推至今年的最低水平，運往歐洲和拉丁美洲等市場的運費仍然很高。

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