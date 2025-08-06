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Costco這5項商品 「沒有比較便宜」 外媒揭原因

2025/08/06 14:01

美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，消費者有機會買到來自全球各地的商品。（美聯社）美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，消費者有機會買到來自全球各地的商品。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，消費者有機會買到來自全球各地的商品，更因為價格經濟實惠，吸引許多消費者加入會員成為粉絲，但外媒最近整理出在Costco購買並不划算的5項商品，包含牛奶、新鮮蔬果、 雞胸肉、鮭魚和碳酸飲料。

理財網站《GO Banking Rates》指出，首個商品是「牛奶」。根據《Mashed》和《The Daily Meal》等媒體的報導，牛奶其實不適合在Costco購買，以美國超是克羅格（Kroger）為例，目前Kroger一加侖牛奶售價為3.29美元（約99元新台幣），是比Costco還便宜的。不過售價因地區而異，或許也可以去當地的折扣超市看看價格。

據了解，Costco自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）的牛奶價格，通常比折扣型或中檔價位的超市還要貴。但如果消費者本來就要在Costco採買大部分生活用品，那順便買個一加侖牛奶那也算方便。但前提是你住的Costco有販售雙瓶裝牛奶，否則若喝不完，反而變成浪費。

第2個是「新鮮蔬果」，雖然一次買一大包蔬果看似划算，但實際上並非如此。在美國社群平台Reddit之前的1個討論串中，有網友指出Costco的蔬果價格沒有他們想像中便宜，甚至建議改去本地的亞洲超市購買。而且在超市可以買到剛好需要的數量，而不是看著如Costco買來的一大袋黃瓜在冰箱裡爛掉。

第3個是「雞胸肉」。雖然很多人會認為在Costco大量購買肉類比較划算，但這未必總是正確的，尤其是雞胸肉。不過肉品價格很難直接比較，因為各個地區價差很大。不過在像加州、佛州這樣的州，雞胸肉在Costco的每磅售價，可能比其他地方貴上50美分左右（約15元新台幣）。

第4個是「鮭魚」。有位Reddit用戶分享，他某次在Costco分店買到每磅4.99美元（約151元新台幣）的鮭魚，但那只是為了清庫存的特價。正常價格通常落在每磅10.99美元（約332元新台幣）左右。而奧樂齊超市（Aldi）和沃爾瑪（Walmart）的鮭魚便宜得多。至於喬氏超市 （Trader Joe's）雖然海鮮區不大，但鮭魚每磅價格通常比Costco還便宜幾美元。

最後是碳酸飲料。除非遇到超大特價，否則Costco的碳酸飲料其實也不算便宜。以可口可樂迷你罐來說，Costco的30入裝售價約為21美元（約634元新台幣），而目標百貨（Target）的單價則每罐便宜約10美分（約3元新台幣）。

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